Conoce a Andrea Ivanova, la mujer con los labios más grandes del mundo

Para ostentar el 'título' de la mujer con los labios más grandes del mundo, la influenciadora ha invertido miles de dólares en procedimientos estéticos. Y, además, este no es el único 'récord' que quiere tener, pues ahora busca convertirse en la persona con mejillas más grandes. Pese a que se muestra feliz en redes sociales, su fascinación con estos objetivos ha sido un tropiezo para su vida amorosa. Y es que, Ivanova, confesó que la atracción que despierta en redes sociales no parece coincidir con el plano real, y hasta hora no logra tener una conexión con alguien.

“Si tengo una relación con alguien y me dice que se siente incómodo cuando camina conmigo por la calle o en lugares públicos, entonces nos separamos”, aseguró con firmeza la mujer que quiere “enamorarse loca y verdaderamente”. ”Me sentiré mal y ofendida, entonces tendré que buscar una nueva pareja que no se vea obstaculizada por mi apariencia”, agregó. Para ella, el amor es lo más “hermoso y significativo del mundo” y espera encontrar la pareja adecuada.

Ivanova logró llegar a este pensamiento luego de salir con hombres que no aprobaban su apariencia física o la catalogaban como “extravagante”. “Nunca los escuché y siempre discutíamos porque yo no haría algo por alguien que me puede dejar. Me gusto así y seré como quiero ser, sin dejarme influenciar por la opinión de nadie”, advierte la joven creadora de contenido a quienes pretendan conquistarla.

Finalmente, la búlgara dice que seguirá inyectando sus labios hasta que se acabe su capacidad de contener rellenos adicionales y, además, se intervendrá los pómulos para hacerlos más grandes. "Quiero tener los pómulos más grandes y voluminosos del mundo después de un tiempo y lograré la apariencia de mis sueños".

“He tenido cuatro inyecciones de ácido hialurónico en mis pómulos hasta ahora, pero me someteré a dos más. Para el proceso de curación, necesito evitar una fuerte presión en la cara hasta tres días después. Mi objetivo es modelar y obtener una ampliación significativa de ellos, pero, por supuesto, todavía quiero labios más grandes, también. Continuaré con más inyecciones para hacerlos aún más grandes”, expresó Ivanova hace unos meses.