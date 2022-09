“Cobra diarios secuestradores”: la polémica broma en Barranquilla

Lauren paga la plata y te devolvemos a tu pelao, si no pagas no hay hijo, te lo devolvemos cuando pagues la plata”.

Cobra diarios

Roy Barreras, presidente del Senado de Colombia, no se lo pensó dos veces para publicar su opinión en Twitter “Gracias @Marianiniecheve por alertar: Esto es un secuestro miserable de un niño!. Crimenes descarados como este no pueden quedar impunes porque seria el fracaso de la sociedad! Pido acción inmediata y socializar resultados @mindefensa @PoliciaColombia @FiscaliaCol”, publicó.

Gracias @Marianiniecheve por alertar: Esto es un secuestro miserable de un niño!. Crimenes descarados como este no pueden quedar impunes porque seria el fracaso de la sociedad! Pido acción inmediata y socializar resultados @mindefensa @PoliciaColombia @FiscaliaCol https://t.co/rXPpHtd16Z

Luego de toda la polémica mediática, los jóvenes prepararon otro video junto a la mamá del niño, explicando que nunca se trató de un secuestro y que todo fue una broma “Dejen de estar hablando, yo no me robo a nadie, yo no soy un secuestrador, yo soy cobra diario”, dijo el joven.

Sin embargo, el senador no tardó en hacer otra publicación asegurando que ya los tenían identificados.