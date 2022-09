¿Britney Spears y el príncipe William tuvieron algo?

Esto ocurrió para la época en que Spears se encontraba en la cúspide del éxito. Se posicionaba como la artista más escuchada, con canciones como ‘Baby One More Time’ y ‘Oops! I Did It Again’, temas que aún siguen siendo muy reproducidos en YouTube.

Otro dato que puede desenterrarse del pasado, es que para esa época la princesa del pop estaba en una relación con el también cantante y compositor Justin Timberlake.