Baby bommers: la generación que no quiere quedarse en el pasado

Es normal que a tus 60 años veas publicaciones en las redes sociales de jóvenes haciendo tiktoks y hablando con palabras o términos que te resultan extraños: “selfie”, “trend”, “hashtags”. Sin embargo, para muchos jóvenes también es de cierta preocupación el interrogante: ¿cómo será mi vida a los 50 o 60? ¿Pasaré de moda? ¿Existirán personas más jóvenes que me harán sentir mal?

Los baby boomers tenían sus propias tendencias en su época: minifaldas, las camisetas teñidas con colores psicodélicos y ácido con cloro y las enaguas largas con flores. Y los famosas mini buses Volkswagen pintados con flores exageradas que estaban de moda. Sin embargo, haber vivido sus años maravillosos no les impide disfrutar de la era tecnológica.

Hay famosas en Latinoamérica a las que los años parecen no pasarles, sin tener siquiera en cuenta el aspecto físico. La actitud de estas mujeres ha revolucionado las redes sociales por su carisma, comunicación y magnetismo para atrapar público.

Aún no se tiene certeza de cuantos años tenga “la diva de Colombia”, Amparo Grisales, sin embargo, durante décadas ha sido un icono de belleza y elegancia en el país. Se ha conservado joven y toda una reina de la controversia.

Grisales no pasa de moda, independientemente de las producciones en las que participa, no deja de mantenerse activa en redes sociales.

La reina de las polémicas, la temperamental Niurka Marcos, ha sido mencionada hasta en el último sencillo de Bad Bunny. La cubana se ha caracterizado por generar controversias no solo en los realitys donde ha participado, sino también en la vida real. Niurka recién pisa los 50, y aún se conserva muy joven.

¿Cómo superar el miedo a envejecer?

Aunque el tiempo pasa para todos, no nos afecta de la misma manera y la actitud suele jugar un papel importante. Lo antes mencionado puede basaste en uno de los proverbios chicos: “Quien teme sufrir sufre de temor”.

Algo necesario para no temerle al envejecimiento es hacer esas cosas que te apasionen. También es muy necesario comenzar a ver el envejecimiento como un privilegio y no confundirlo con falta de ilusión. Una persona mayor puede tener la misma ilusión que cuando era joven y los cambios en la cara no tienen por qué acompañar al espíritu.

Palabras más, palabras menos, que sea tu cuerpo el que envejezca y nunca tu espíritu. Porque cuando uno llega a esta edad debe conocerse mejor que nunca, gracias a la experiencia y sabiduría... razones suficientes para quererse, tener seguridad y autoestima.