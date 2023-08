YouTube implementa Inteligencia Artificial para resumir algunos de sus videos

“Si bien esperamos que estos resúmenes sean útiles y brinden al usuario una descripción general rápida de lo que trata un video, no reemplazan las descripciones de los videos (¡que están escritas por los creadores!)”, anota el comunicado la empresa que forma parte de la tecnológica Alphabet (matriz de Google). Lea también: Tutorial: Así puede enviar la popular “burbuja de vídeo” en WhatsApp

No obstante, YouTube no especificó si este resumen afectará o no al algoritmo de la plataforma.

Este año, Google ha apostado por diversas herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como su chatbot Bard o una nueva función de Play Store que mediante esta tecnología puede resumir las opiniones de los usuarios de la aplicación.