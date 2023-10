¿Xbox o PlayStation?, conoce las diferencias

Una de las ventajas más destacadas son los juegos exclusivos. PlayStation, por ejemplo, se ha ganado el corazón de muchos con títulos como “The Last of Us”, “God of War” y “Uncharted”. Xbox, por su parte, no se queda atrás con “Halo”, “Gears of War” y “Forza Motorsport”. Estos exclusivos pueden ser el factor determinante para muchos al elegir una consola.