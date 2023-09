“Wangiri”: la nueva estafa por llamada desde un número internacional

No, no esperes una voz al otro lado, porque aunque no respondan, cada segundo te cuesta dinero. Estos piratas cibernéticos se aprovechan de nuestras lagunas de conocimiento sobre las tarifas telefónicas internacionales, y así, silenciosamente, drenan nuestros bolsillos.

Imagina revisar tu factura al final del mes y ver un monto que te hace caer de la silla. ????

Gracias a la perspicacia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), hemos identificado una tendencia preocupante. Estas llamadas suelen provenir de la nación de África Occidental, Mauritania, marcadas con el código de país 222.