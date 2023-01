¿Una papa puede cargar el celular? Tendencia en redes sociales por esta teoría

Por esta razón, los usuarios no tienen de otra más que estar cuidando todo el tiempo la carga y vida útil de la batería, sobre todo quienes tienen Iphone, el cual tiene una muy mala reputación con la duración de la carga.

En este sentido, pese a que las grandes compañías están trabajando para brindarle a sus usuarios mejores dispositivos, con baterías que duran más horas. Se han estado creando cargadores solares para que las personas puedan cargar sus equipos fácilmente, pero no todas las personas tienen acceso a uno, además que el costo es bastante elevado.

Esta desesperación ha hecho que muchos pongan sobre la mesa inventos revolucionarios. Recientemente en redes sociales se volvió viral un experimento en el que probaron sí es verdad que se puede cargar un celular con una papa. La intención es que si una persona cuenta con un cable, pero no con el conector pueda cargar su dispositivo sin problema.

Tras convertirse en una tendencia, los creadores de contenido no se lo pensaron dos veces para replicar esta práctica. Sin embargo, los resultados no fueron los mismos para todos. Algunos aseguran que el experimento no funciona en lo absoluto.

