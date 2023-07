Threads recolectaría todo tipo de datos: las declaraciones de Dorsey y Musk

En total, los datos pertenecen a unas 14 categorías y “pueden ser recolectados y vinculados a tu identidad”, aunque Twitter no se queda lejos, ya que toma datos de 10 categorías, si bien no incluye los de salud, financieros, compras o información sensible.

Dorsey publicó las condiciones de privacidad de Threads en su cuenta de Twitter con un mensaje irónico: “Todos tus Threads nos pertenecen”, a lo que Musk reaccionó con una afirmación: “Yeah” (sí).

Musk también respondió con ironía a un usuario que se hacía eco de que la idea de Meta era crear una red social “dirigida con cordura”, según reportó un ejecutivo a un medio, a lo que el multimillonario comentó: “Gracias a Dios que ellos están dirigidos con tanta cordura”. Lea también: Meta revela cómo funciona la IA de sus algoritmos en Facebook e Instagram

Según la descripción en las tiendas de aplicaciones, Threads quiere ser el “lugar donde las comunidades se reúnen para hablar de todo, desde los temas que te importan hoy a los que serán tendencia mañana”, donde conectar con creadores y conseguir seguidores con los que “compartir ideas, opiniones y creatividad”.