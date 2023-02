‘The Legend of Zelda’: La aventura que comenzó hace 37 años

Los géneros de aventura, rol y acción son unos de los más queridos por los fanáticos de los videojuegos en todo el mundo. La unión de estos tres géneros da vida a obras de arte del entretenimiento virtual que proponen mundos fantásticos que suponen un escape para el jugador que desee vivir una experiencia más allá de la realidad en la comodidad de su hogar. Uno de los aspectos que hacen de este tipo de juegos los favoritos de los ‘Gamers’ es la oportunidad de ser el protagonista de una historia increíble. Tomando el rol de un personaje, en la mayoría de los casos dotado de habilidades o poderes, el jugador podrá controlar al mismo en diferentes situaciones, como combates, diálogos, toma de decisiones, interacciones con el entorno, entre otras, creando así una experiencia inmersiva a nivel argumental y de jugabilidad. Lea también: El Remake del videojuego Dead Space sorprende a los fanáticos En esta ocasión, una de las series de videojuegos más famosas perteneciente al género de aventura, juego de rol y acción celebra los 37 años de su primer título, ‘The Legend of Zelda’, lanzado el 21 de febrero de 1986. Un pionero de las aventuras virtuales

Creado por la compañía desarrolladora de videojuegos Nintendo, la serie de ‘The Legend of Zelda’ ha brillado por su trayectoria en la industria del entretenimiento virtual, comprendiendo su inicio en 1986 hasta la presente continuidad de la serie en 2023. La historia principal sigue las aventuras de Link, un héroe convocado a la misión de rescatar a la princesa Zelda y salvar al mágico reino de ‘Hyrule’ del malévolo ‘Ganondorf’, principal villano de los juegos. El escenario de bosques, montañas, lagos, desierto, villas y templos antiguos propuesto por el reino de ‘Hyrule’, junto con el ‘Reino Sagrado’, el lugar que resguarda la ‘trifuerza’ (principal poder del mundo de Zelda compuesto por el coraje, el poder y la sabiduría), y el ‘Reino Crepuscular’, un mundo oscuro del que surgen todos los males que acechan al protagonista, crean el ambiente perfecto para el desarrollo de una aventura fantástica de la calidad de un libro o de una película taquillera. Lea también: Hogwarts Legacy: El juego que los fans de Harry Potter estaban esperando El sistema de combate basado en el ataque dinámico, defensa y curación, sumado a las dinámicas e interacciones con el mundo abierto de cada juego, y a la esencia de la clásica cruzada del héroe, hacen de ‘The Legend of Zelda’ uno de los iconos de la industria de los videojuegos.

El gran viaje

El paso a través de los años y consolas concedió a ‘The Legend of Zelda’ la popularidad necesaria para anotarse no menos de 46 juegos y 50 versiones, de entre los que se destacan: 1) The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Considerado como uno de los mejores juegos de la historia, ‘Ocarina of Time’ es, sin duda, de los juegos más influyentes en la industria del entretenimiento virtual. Fue lanzado el 21 de noviembre de 1998 para la Nintendo 64, dando el salto a los gráficos 3D, siendo el inicio del uso de este tipo de diseño para los juegos que le siguieron. 2) The Legend of Zelda: Breath of The Wild

Siendo el título más reciente de la serie, ‘Breath of The Wild’ se convirtió en uno de los favoritos de la consola Nintendo Switch. Lanzado el 3 de marzo de 2017, este juego combinó elementos de anteriores títulos como la exploración de ‘Wind Waker’ y ‘Twilight Princess’ junto con el combate al estilo de ‘Skyward Sword’. 3) The Legend of Zelda: Majora´s Mask

Lanzado el 27 de abril del 2000, ‘Majora’s Mask’ se convirtió en uno de los favoritos de la Nintendo 64. Un desafío en el que se contaban con 72 horas para salvar al mundo de la caída de la luna, obra de la misteriosa máscara de Majora, y para conseguirlo se debía jugar con el tiempo, rebobinándolo o avanzándolo con el poder de la ‘Ocarina’. El futuro de la serie