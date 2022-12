Tecnología para seguir en forma. ¡Que las vacaciones no te pesen!

Diciembre es uno de los meses más esperados por todos, pues la celebración de las novenas, los viajes, las cenas de Navidad y Fin de Año y los encuentros con familiares y amigos, son espacios que muchos quieren disfrutar.

Para los amantes de la actividad física, en ocasiones tanta celebración y encuentro provoca que las rutinas diarias se afecten, no solo por alguno que otro pecado comestible sino por las trasnochadas. Esto no está mal siempre y cuando no se llegue a excesos que puedan provocar una subida inesperada de peso.

Para tratar de controlar todo esto varias empresas recomiendan alguna acciones muy sencillas y dan truquitos en los que la tecnología también nos puede dar una mano. Hoy, con la ayuda de Huawei, te contamos algunos.

1. La moderación es la clave

El cuidado de la salud no se basa en restricciones, sino en un mantenimiento equilibrado de los hábitos y las costumbres. Normalmente, las personas temen en consumir los alimentos que se les antoje, un error, pues puedes comerlos pero sin extremismos.

Tratar de comer ligero durante el día e ingerir proteínas y vegetales. Las harinas y azúcares pueden pasar a un segundo plano aunque como estamos en el mes que estamos, no está de más consentir el gusto con uno u otro buñuelito, sin excederse.