Sistema LLM, diseñado para que ChatGPT pueda pensar como un ser humano

Seguramente alguna vez has chateado con un asistente virtual, o quizás has escuchado sobre sistemas que escriben historias por sí solos. Detrás de todo esto se encuentra una revolución silenciosa: la inteligencia artificial (IA). Pero, ¿te has detenido a pensar cómo es posible que una máquina pueda entender y hablar al nivel de la inteligencia humana?, acompáñanos en un viaje por el mundo del deep learning y los modelos de lenguaje.