Desde hace un par de semanas, los usuarios de la versión web de WhatsApp vienen experimentando algo: la plataforma de mensajería se detiene por varios minutos, es más lenta de lo normal.

Y es que eso no es todo. Hay usuarios que manifiestan que más allá de la lentitud, también se han encontrado con que los mensajes antiguos no aparecen en la versión web y les toca revisarlos en el celular; no hay sincronización en la descarga de archivos de un dispositivo y otro.

De acuerdo con WhatsApp, esta serie de dificultades tienen una razón: la compañía viene trabajando en la incorporación de mejoras que permitan una experiencia más rápida y confiable en los dispositivos vinculados.