¿Qué pasa si desconecto el celular antes de que llegue a 100%?

En el pasado, las baterías de níquel-cadmio (NiCd) sufrían un fenómeno conocido como “efecto memoria”. Este problema hacía que las baterías perdieran capacidad si se recargaban antes de agotarse por completo. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos modernos utilizan baterías de ion de litio (Li-ion), que no están afectadas por este fenómeno.

Las baterías Li-ion no tienen memoria y no requieren descargas completas para mantener su capacidad. De hecho, estas baterías pueden beneficiarse de cargas parciales en lugar de descargas completas, lo que significa que no hay necesidad de esperar a que el celular alcance el 100%.

Menos estrés para la batería: La batería de un smartphone está sometida a estrés durante la carga, especialmente cuando se acerca al 100%. Desconectar el celular antes de llegar al límite máximo puede reducir el estrés y, potencialmente, extender la vida útil de la batería.

Reducción de calor: La carga completa a menudo genera calor, y el calor es un enemigo de las baterías. Al desconectar el celular antes de alcanzar el 100%, se reduce la generación de calor, lo que puede ser beneficioso para la salud general de la batería.

Mejora de la eficiencia energética: La eficiencia de carga disminuye a medida que la batería se llena. Desconectar antes del 100% evita que la batería funcione en su capacidad máxima, lo que puede ayudar a mantener una carga más eficiente a lo largo del tiempo.