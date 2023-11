Producciones de TV más buscadas en Google en los últimos 19 años

A propósito del Día Mundial de la Televisión que se celebra el próximo 21 de noviembre, Google presentó los programas de TV con mayor interés de búsqueda en Colombia en los últimos 19 años.

Sobre las novelas, el listado lo encabezan dos producciones del Canal RCN: Enfermeras (1) y Betty La Fea (2), seguido por Sin senos sí hay paraíso (3) y Pasión de Gavilanes (4) del Canal Caracol. En la quinta casilla está La ley del corazón y le siguen La reina del flow, La hija del Mariachi, Pa' quererte, Chepe Fortuna y Escobar, el patrón del mal.

Para Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento, esta tendencia en las búsquedas de los colombianos está muy ligada a que fueron novelas “que dieron de qué hablar” por sus historias, actores, contenido y tiempo de duración. Es decir, no solo se debió al éxito, sino también a la curiosidad de la gente por saber más sobre el elenco o los lugares donde se grabaron.

“Enfermeras no tuvo tanto rating, pero sí fue muy larga y los protagonistas lograron gustarle a ese público objetivo. Fue una telenovela que tocó el tema de la salud y esa temática ha gustado mucho en Colombia. Además, los protagonistas se fueron y no estuvieron hasta el final, entonces quizás hizo que la gente buscara más sobre la telenovela para saber qué había pasado con ellos y por qué no estaban”, dijo Ochoa.