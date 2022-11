Musk cierra las oficinas de Twitter mientras comunica los despidos

El nuevo propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, ordenó este viernes el cierre de las oficinas de la compañía, cuando se dispone a comunicar el alcance de los despidos masivos “en un esfuerzo por poner Twitter en una trayectoria saludable”.

El magnate envió en la noche del jueves un mensaje del que hoy se hacen eco los medios estadounidenses en el que no especifica el alcance de los despidos, pero The New York Times asegura que serán 3.738 personas, lo que representa más de la mitad de los 7.500, principalmente trabajadores de las oficinas de San Francisco.