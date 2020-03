Mitos y verdades sobre la batería del celular

Imagine que los miliamperios son un chocolate. El celular se come uno para escuchar una canción, pero 5 para ver un video. Los modelos de gama media y alta lanzados en el último año tienen capacidades entre 4.000 y 5.000 mAh. Apple, por dar un ejemplo, dice que con 4.000 mAh permite hasta 18 horas de reproducción de video. Pero la duración siempre será relativa al uso de cada quien y cuáles herramientas como geolocalización, brillo y asistentes virtuales estén activados constantemente, advierten los investigadores.

Los genéricos están configurados con valores estándar que pueden quemar ese chip porque le entrega más o menos corriente del que está preparado para recibir. Lo que se daña es el sistema de gestión de baterías, que es el cerebro, sin él no se sabe cómo entregar la energía ni cómo recibirla, afirma Vladimir Martínez, académico del laboratorio de investigación en nanomateriales para el energía de la UPB. Cuando eso pasa el celular puede estar conectado y apagarse, o dice tener 90 % de batería y se apaga en medio de una llamada importante.

Cada fabricante configura los valores de sus cables originales de acuerdo con ese chip. Por eso si su teléfono tiene menos de cinco años y utiliza el original, es posible que este sea inteligente y cuando llegue a 100 detenga la transmisión de energía automáticamente. “Ahí no es mito que es mejor utilizarlos estos”, señala Restrepo.

El cargador que no se ve

Con él concuerda Jesús Moncada, ingeniero electrónico que trabaja en un centro de reparación técnica.

“Las baterías de litio tienen ciclos de carga que son limitados, y su duración depende más del cuidado del usuario que otra cosa”, apunta.

Recuerde que las baterías siempre se están desgastando, eso es irreversible, lo que sí puede hacer como usuario es cuidar el dispositivo con las recomendaciones de investigadores en este campo: use los sistemas originales. Eso también aplica para los cargadores inalámbricos que se han puesto de moda en los últimos meses.

TRUCOS PARA REVISAR LA BATERÍA

Si es usuario Apple, vaya a configuración, batería y seleccione la opción condición. Ahí aparece un porcentaje que dice capacidad máxima. Moncada señala que si es menor a 80 % es recomendable pensar en un cambio. Recuerde que esta fabricante no vende los componentes originales sino unos certificados y otros genéricos. El técnico dice que la batería de mejor calidad puede costar 200.000 pesos. Si el valor en su batería es normal y el teléfono no carga bien al conectarlo, puede ser que las entradas estén sucias. En los centros de reparación hacen limpiezas integrales de los orificios del teléfono. Los precios pueden variar entre 80.000 y 120.000. Android no permite ver la condición de la batería, pero puede descargar la app Ampere para revisarla.