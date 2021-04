AST SpaceMobile, la empresa que está construyendo la primera y única red de banda ancha celular espacial (a la que se podrá acceder directamente mediante teléfonos móviles convencionales), informó sobre la finalización de su proceso de fusión con New Providence Acquisition Corp. (New Providence), a través de la cual la compañía obtuvo US$462 millones y listó sus acciones ordinarias de Clase A y sus warrants en Nasdaq, uno de los mercados de la Bolsa de Nueva York, con los símbolos “ASTS” y “ASTSW”.

La primera fase del proyecto, en colaboración con Vodafone, alcanzó 1.000 patentes y solicitudes de patentes pendientes, y se dirige a un mercado mundial de servicios móviles inalámbricos de más de US$1 billón. Una vez desplegados, sus servicios eliminarán las brechas de conectividad a las que se enfrentan al menos 5.000 millones de suscriptores de telefonía móvil y llevarán la banda ancha celular a aproximadamente la mitad de la población mundial que sigue sin estar conectada, en colaboración con operadores de redes móviles y empresas de infraestructura inalámbrica de primer nivel, como Vodafone Group (”Vodafone”), Rakuten y American Tower.

Barclays ha actuado como asesor financiero y de mercados de capitales de AST SpaceMobile. Barclays y Deutsche Bank Securities Inc. actuaron como agentes intermediarios de New Providence en relación con la oferta PIPE. Deutsche Bank Securities Inc. y BTIG LLC actuaron como asesores financieros y de mercados de capitales de New Providence. Latham & Watkins LLP y Foley & Lardner LLP actuaron como asesores legales de AST SpaceMobile, y Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal de New Providence.