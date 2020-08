Los nuevos experimentos artísticos que ofrece Google

Google Arts & Culture lanzó cinco nuevas experiencias para que los amantes de la cultura de todas las edades se sumerjan en sus colecciones, donde los usuarios podrán reimaginar las pinturas más famosas del mundo en su propia paleta de colores, crear música al estilo de Bach, o salir de gira artística con un pingüino guía.

Una de ellas es Color Hunt, para aquellos que han inspeccionado una pintura y se han preguntado cómo se vería con una paleta de colores diferente, lo cual es posible con esta nueva experiencia y recrear así obras de arte existentes, ofreciéndote una nueva perspectiva sobre la obra y tu propio entorno.

También está Assisted Melody que permite componer su propia melodía en una hoja de música virtual y, con el clic de un botón, hacer que suene como Bach. No se requieren conocimientos musicales, ya que cuenta con un algoritmo de aprendizaje automático usando las obras corales del compositor.

Muchas grandes obras de arte comenzaron como un boceto. Draw to Art utiliza el aprendizaje automático para combinar garabatos con pinturas, dibujos y esculturas con formas similares. Se dibuja cualquier forma que se le ocurra y podrá ver qué obras de arte descubre.

Para quienes quieren descubrir las pirámides de Giza o visitar la Torre Eiffel, en Family Fun encontrarán a Hopper el pingüino guía que muestra algunos de los lugares más famosos del mundo. Incluso puede tomar una foto de Hopper e inmortalizar sus viajes virtuales favoritos.

An Ocean of Books es una nueva forma de explorar todo tipo de literatura y aprender datos divertidos, como el saber que Sherlock Holmes nunca dijo ‘Elemental, mi querido Watson’, o que el manuscrito original de ‘Of Mice and Men’ de John Steinbeck se lo comió Toby, el perro del autor.

Además, también cuenta con la reciente colección ‘Play with Arts & Culture’, que ofrece acertijos y curiosidades extraídas de los tesoros culturales de nuestras instituciones asociadas.