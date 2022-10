¿Llegamos al futuro? Estos son los mundos que ya existen en el Metaverso

En su concepto, la palabra plantea una interconexión entre varios mundos virtuales al tiempo. Mientras usted está en un concierto en la plataforma de realidad virtual Decentraland, luego puede irse para The Sandbox a visitar a un amigo al interior de un edificio que él construyó o compró allí.

El videojuego Second Life, lanzado en 2003 y que simula un espacio en tercera dimensión (3D), fue la primera aproximación a lo que hoy se conoce como los mundos virtuales. A partir de esta idea nacieron otras plataformas, pero con características más avanzadas (realidad virtual, realidad mixta) que ayudaron a darle forma a lo que tanto se habla por estos días: el metaverso.

En esto está de acuerdo David Herrán, director creativo de Origin Metaverse, quien afirma que lo que se está viviendo es el amanecer de la tecnología del metaverso: aún no existe la interoperabilidad como en el concepto de metaverso se define, lo que hay son solamente mundos virtuales aislados unos de otros.

Horizon Worlds, el metaverso de Meta (antes Facebook), es uno de los que más ha ganado popularidad en el último año (se lanzó en 2021). Para ingresar es necesario utilizar las gafas de realidad virtual de la misma compañía, las Oculus. Con estos lentes de realidad virtual, por ejemplo, desde noviembre se podrá disfrutar de juegos inmersivos inspirados en Iron Man y The Walking Dead, hacer ejercicio (boxeo o meditar) desde la sala de la casa con la app Supernatural o sentir que es un jugador de la NBA a través de la app Gym Class, un simulador de baloncesto VR.

Sin embargo, por los lados de Meta el panorama no es el esperado. Un reciente informe de The Wall Street Journal, basado en documentos internos de la compañía, reveló que las cifras de Horizon Worlds no alcanzan las proyecciones de la empresa. El medio estadounidense dijo que el objetivo de la compañía era lograr medio millón de usuarios activos por mes para fin de año, pero en las últimas semanas sus expectativas se han ido a pique: solo 280.000 han accedido al servicio.