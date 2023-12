La influencer española que no existe, pero gana 4.000 euros al mes por redes

Aitana López es una influencer española con más de 200 mil seguidores en Instagram. En su perfil se describe como una mujer que parece amar el gaming, el fitness y el cosplay. Gracias a la vida que muestra en sus redes sociales, consolida negocios con diversas marcas para hacer colaboraciones.

Sin embargo, lo que llama la atención de Aitana es que no existe. Como si se tratara de un episodio de Black Mirror, esta persona no es más que una creación de la Inteligencia Artificial (IA). Lea también: Cuatro formas para eliminar el spam y mensajes no deseados de tu correo

Detrás de sus publicaciones apasionadas sobre el mundo del juego y en general sus rutinas de vida aparentemente normal, está una agencia de publicidad española, The Clueless, radicada en Barcelona, encargada de mostrar la “vida” de Aitana a sus seguidores y dedicada a “crear meticulosamente modelos de IA”.

Rubén Cruz, el diseñador de Aitana y fundador de la compañía responsable de la creación, explicó por qué se les ocurrió “darle vida” a la modelo en redes sociales.

“Empezamos a analizar cómo estábamos trabajando y nos dimos cuenta de que muchos proyectos se aparcaban o cancelaban por problemas ajenos a nosotros. Muchas veces era culpa del influencer o de la modelo y no por cuestiones de diseño”, señaló Cruz a Euronews.