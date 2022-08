¡Hay actualizaciones! Ya puedes salirte en silencio de los grupos de WhatsApp

Elegir quién puede ver cuando está en línea

Si bien la aplicación permite ocultar la hora de la última conexión, el estado en línea sigue siendo visible para todos. ¡Hasta este mes! De ahora en adelante podrá elegir qué usuarios quiere que sepan que usted se encuentra dentro de la app. De este modo podrá revisar su WhatsApp en privado sin que su presencia sea descubierta.

Bloqueo de capturas de pantalla para ver mensajes una vez

View Once (o ver solo una vez) ya es una forma popular de compartir fotos o medios que no necesitan tener un registro digital permanente. No obstante, la aplicación busca bloquear la posibilidad de capturas de pantalla para este tipo de mensajes. Esta característica se encuentra aún en pruebas y no tiene fecha para su implementación.