Free Clips de Huawei, nítidos, cómodos y no te alejan de la realidad

Pero el punto se vuelve ventajoso al tener una gran calidad de audio, un gran alcance de micrófono y una reproducción muy nítida, todo sin sacarnos de lo que pasa en nuestro entorno. Esto es totalmente diferente de lo que podemos encontrar en otros audífonos no incrustados.

Los Free Clips están diseñados para no estar incrustados en la oreja, lo que nos aislaría completamente de lo que pueda estar pasando alrededor.

Lo primero que hay que decir es que se trata de unos audífonos sin cancelación de ruido. Esta es su gran ventaja pero a la vez, para quienes no lo deseen así, puede ser su talón de aquiles.

Sus colores son sobrios y van con todo. Púrpura estelar y negro cósmico son los dos tonos de una estuche al que casi no se le siente el peso. Su botón de conexión es prácticamente imperceptible y en la caja viene además un cable cargador que podemos conectar a cualquier dispositivo con puerto tipo C. En cuanto a los audífonos, su flexibilidad es bastante generosa y horman fácil en cualquier oreja. Obvio, la experiencia puede variar tanto, como tamaños y formas de orejas hay. Pero por lo general se adaptan fácil y el puente, entre la batería y la bola acústica está muy bien definido. Lea: El teléfono que se puede caer ya está en Colombia

Y es que con los nuevos Free Clips el gigante chino no solo se apunta en la vanguardia — cosa que no les es extraña — de la tecnología, sino que hace de su producto algo para lucir en todo ámbito. Si quieres un gadget que además sirva como un accesorio bonito, moderno, de calidad, novedoso y cómodo, puedes apuntarles a ojo cerrado y muy seguramente no habrá lugar a sentirte defraudado.

3. Conexión, rápida y generosa

El botón que tienen más que de encendido es para encontrar dispostivos a conectar. Luego podemos descargar, en cualquier app store, la aplicación AI Life de Huawei, con la cual los vamos a configurar o a mejorar en algo la configuración previa que traen que ya es bastante buena. En ella, tras aprobar la última actualización, podemos escoger los comandos de toques para las diferentes orejas, si queremos que con dos o tres toques pase o retroceda canciones y otros aspectos que nos hacen la experiencia mucho más divertida. Importante aprobar la conexión múltiple para interactuar con nuestro teléfono y también nuestro portátil, el carro o demás elementos.

4. Funcionamiento, aceptable y más

Su resistencia al agua o sudor los hacen especialmente recomendables para hacer ejercicio, además de saber que no vamos a estar abstraídos del entorno, algo importante, sobre todo si nos ejercitamos al aire libre. La sensibilidad a los toques es tan alta que para pasar o detener canciones bastará con tocar la parte de la oreja más próxima al puente del audífono, sin necesidad siquiera de tocar el dispositivo como tal. Algo muy funcional es que ambos Clips, pueden usarse en cualquier oreja y ellos reconocerán en cuál están. Todo esto en poco más de 5 gramos de peso que muchas veces hasta olvidamos que llevamos puestos.

5. Buscándole peros

Sí que la han puesto difícil en Huawei para buscarle un pero a estos Free Clips pero como dijimos, su gran punto a favor puede ser también un factor para decidirnos por otros. No son baratos y muchos querrán a ese precio tener un sonido, no más nítido, sino más cercano. Por eso, insistimos, es importante tener en cuenta la no cancelación de ruido.

En las configuraciones faltarían, a nuestro gusto, un poco más de opciones en cuanto a modos pre-ecualizados de sonido, aunque podrían venir con actualizaciones futuras. También quisiéramos más colores, no tantos, uno o tal vez dos más, sería una gran opción sobre todo para ampliar un poco el target. Lea también: Esta es la aplicación de fotos similar a Instagram que lanzará TikTok

Y aunque se cargan fácil con cualquier conector tipo C, no estaría de más tener un cable propio que nos permita conectarlos directamente al cabezote, ya que solo nos dan un conector “doble plug” que nos deja solo conectarlos a nuestro móvil.

Aprueban y de lejos

Puede que por todo lo que sabemos de Huawei y sus problemas con las leyes estadounidenses los Free Clips no despeguen. Habrá, por el contrario, quienes sean conscientes de que en gadgets que no precisan de servicios de Google al 100%, la marca china sigue siendo muy top; lo cierto es que por diseño y funcionabilidad son un verdadero golpe en la mesa en cuanto a innovación y tecnología se refiere. No es gratis que con poco más de 15 días de haberlos lanzado (diciembre de 2023) muchos expertos en canales de YouTube y páginas especializadas, los dieran como uno de los grandes lanzamientos del año pasado.

Habrá que esperar actualizaciones y hasta versiones posteriores a ver qué pueden mejorarle a un producto que, por el momento, parece ser más el objeto de la envidia, que tener algo que envidiar.