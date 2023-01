Fanáticos de “The Last of Us” podrían ser víctimas de ciberdelincuentes

El reciente estreno y la creciente popularidad de la serie “The Last of Us” de HBO Max la ha situado como uno de los productos más vistos en el panorama actual del servicio de streaming. Gran parte de la popularidad de la serie se debe a la saga de videojuegos que le precede.

Inicialmente, “The Last of Us” es una serie de juegos desarrollada por la empresa estadounidense Naughty Dog, comprendiendo hasta la actualidad un total de dos juegos en su haber, “The Last Of Us” (2013) y su secuela “The Last Of Us Part 2” (2020). La historia sitúa al jugador en un mundo destruido por la propagación de un virus mortal, y entre los vestigios de la raza humana que prevalecen, los protagonistas, Joel y Ellie, deberán depender de la confianza mutua para sobrevivir.