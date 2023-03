¿Están adictos? TikTok limita el tiempo en pantalla a menores de 18 años

El anuncio lo hizo la propia red social: “En las próximas semanas, todas las cuentas de usuarios menores de 18 años tendrán automáticamente un límite de 60 minutos diarios (1 hora) de tiempo en pantalla”.

Esta decisión la adoptó la empresa china como una medida de precaución en medio de las preocupaciones que han surgido sobre la seguridad de la app. “Esta es una de la determinaciones adoptadas para las nuevas funcionalidades que incorporará la empresa en las próximas semanas”, informó TikTok en su blog y en un comunicado de prensa.

Justo la semana pasada La Comisión Europea prohibió a sus empleados instalar la red social en sus teléfonos móviles oficiales antes del 15 de marzo, alegando motivos de “seguridad”, igual que el Congreso de Estados Unidos ha hecho con sus trabajadores. Lea: Casa Blanca fija plazo a agencias federales para eliminar y prohibir TikTok

“Siento que es una respuesta a la restricción y el control que les puso la Unión Europea la semana pasada porque no cumplían con la ley de servicios digitales. Ellos (TikTok) violaban varias cosas: protección de datos, el tema de noticias falsas, todo el tema de las políticas de pago y transparencia no eran obviamente claras, la desinformación con Rusia y Ucrania, la seguridad infantil supremamente vulnerable, el mismo desarrollo del producto para marcas personales no estaba bien protegido”, explica Paola Hincapié, directora creativa de la agencia El Grifo.