Muchas veces las empresas no se dan cuenta que poseen aplicaciones obsoletas y poco funcionales decidiendo no renovarlas por muchos motivos que no superan lo que supone una baja de la productividad y eficiencia del tiempo. Por ello siempre es importante contar con un socio estratégico que pueda guiar a la empresa para saber el momento indicado en el que se debieran modernizar sus aplicaciones y prepararlas para vencer a la competencia en un mundo digital.

La APP Modernization, es una forma de restaurar aplicaciones ya existentes y renovarlas a tecnologías fáciles de usar, sin ninguna pérdida de función, soportando la nueva arquitectura, más simple y con menos costos, permitiendo de esta forma, la transformación digital del negocio.

Dado lo anterior es que TIVIT, la multinacional líder en tecnología, presente en diez países de América Latina indica cuatro casos en donde una empresa debiera actualizar sus aplicaciones:

Coste de la obsolescencia

Las aplicaciones obsoletas generan pérdidas para la empresa, lo que aumenta los costos operativos de personal, equipos y mantenimiento. Por lo tanto, esta no puede desarrollar la herramienta, ya que la arquitectura no permite nuevas implementaciones o integraciones. Algunos ejemplos de lo anterior es la lentitud de las aplicaciones o las constantes caídas del sistema de la misma.