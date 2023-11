¡Cuidado! Estos comportamientos pueden afectar la vida de tu celular

Aceptemos que nuestros smartphones se han convertido en herramientas esenciales de nuestro día a día, nos entretienen, nos conectan y hasta conservan nuestros datos más privados.

Sin embargo, hay una tarea de la que ninguno se escapa: cargar la batería. Esta actividad es tan común como necesaria, pero probablemente no sabías que, de hacerlo mal, puede afectar la vida útil de la batería.

HUAWEI hoy te comparte tres recomendaciones, que vas a agradecer cuando tu dispositivo tenga un año o más de uso, para que el rendimiento de la batería se conserve casi igual que cuando estaba nuevo.

1. Usa solamente cargadores y cables originales

El primer consejo, y uno al que muchas veces no se le hace caso, es el de no utilizar cargadores y cables genéricos para tu dispositivo. Usar accesorios que no son originales o certificados por la marca de tu teléfono puede hacer que el tiempo de carga sea mayor.

Es decir, si tienes un teléfono como el Mate 50 Pro y usas un cable genérico, no podrás alcanzar la velocidad SuperCharge de 66W, no solo por cuestiones técnicas del cable, sino principalmente por seguridad del equipo, resultando en tiempos de carga mucho mayores.

Los smartphones con la tecnología SuperCharge integran un chip que les permite comunicarse a través de un protocolo de carga inteligente (SCP) desarrollado por la marca.

El objetivo de esta comunicación es que se ajuste automáticamente el voltaje y la corriente de carga para que esta sea más rápida y eficiente con base en el dispositivo, pues no todos los teléfonos son capaces de cargarse con la misma potencia.

Asimismo, para asegurar la protección de carga en distintos módulos del cargador y el teléfono, desde el puerto USB-C hasta la batería, y en cada módulo se aplica la protección de tensión, corriente y térmica que permite prolongar la vida útil de la batería. Sin estas tecnologías de protección, el daño a la batería podría ser mucho mayor que solo un desgaste prematuro de su vida útil, por lo que es importante contemplar como necesarios todos estos consejos, si quieres que tu smartphone tenga una vida útil lo suficientemente larga para tu uso.