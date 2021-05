1. Actualizar: Es normal que los sistemas operativos y aplicaciones requieran constantes actualizaciones, con las cuales se ajustan funciones y errores. Con esto se disminuyen los riesgos, dado que los desarrolladores blindan más los sistemas frente a amenazas identificadas. Sin embargo, muchos usuarios prefieren no actualizar temiendo impactos en el desempeño.

Frente a esto, Juan Hover González, gerente de Seguridad Informática de Claro Colombia, aseguró que al tener todo el equipo laboral de forma remota los dispositivos móviles son hoy día una puerta de entrada a diferentes labores como redes sociales no solo personales, sino también corporativas, por ello, se requiere seguir algunos consejos:

Por su parte, Juan Carlos Puentes, gerente general de Fortinet Colombia, indicó que “a medida que el mundo digital continúa creciendo, la superficie de ataque se amplía exponencialmente, expandiéndose mucho más allá de la red física tradicional para incluir todo lo que pueda conectarse y comunicarse. Esto incluye bordes, datos y contenido, personas, dispositivos y aplicaciones, incluso en la nube. Todos estos elementos, y más, componen la superficie de ataque digital, que también crece y cambia constantemente”, y agregó que “las empresas que no cuenten con una estrategia integral de seguridad para esta red en continuo movimiento y evolución, inevitablemente dejará brechas en la protección. Las redes basadas en la seguridad, la próxima generación de ciberseguridad, entrelazan la seguridad, las redes y la funcionalidad de enrutamiento avanzado en un sistema unificado para garantizar que incluso los entornos y bordes más dinámicos estén siempre protegidos”.

La ciberseguridad no dejará de ser un tema de gran relevancia para las empresas y ciudadanos. Precisamente el programa de Seguridad Aplicada al Fortalecimiento Empresarial (SAFE) del TicTac realizó un conversatorio con grandes expertos en el tema donde se destacó que el 90% de los incidentes informáticos empiezan por hacer clic en mensajes a los que no debíamos.

2. Cifrar información – configurar seguridad: Una de las prácticas que no son tan frecuentes en los usuarios es configurar el control y seguridad de sus dispositivos ya que así es una forma más rápida de acceder a la información, pero esto abre brechas de seguridad. Al blindar el dispositivo con sus configuraciones de seguridad se custodia no solo la información personal, sino también de la organización. Las personas tienen asociados sus dispositivos personales y laborales (enlazan perfiles y contactos), hay una tendencia a robar sus credenciales de usuarios a través de ingeniería social, y si el dispositivo no se regulariza, los defraudadores pueden tener acceso por ese medio a la red de la organización.

3. No hacer jailbreak: El llamado proceso de “jailbreak” se les practica a los dispositivos para actualizarlos libremente, a la medida del usuario y levantando las restricciones del fabricante. Algunas personas lo hacen para tener más control de lo que instalan, realizar modificaciones y manejar las capacidades del equipo. Con esto se liberan espacios de memoria y se permite acceso para instalar aplicaciones no oficiales, pero lastimosamente disminuye los parámetros de seguridad del dispositivo, una ventaja que puede ser aprovechada por los

defraudadores.

4. Desconfiar: Sin duda uno de los mayores problemas de los usuarios, es creer en todos los mensajes que ofrecen grandes premios, por esto la recomendación principal es, desconfíe. Este es el mayor anzuelo que usan los defraudadores. Sea incrédulo con cosas que no parecen normales, y que se conectan con asuntos de la actualidad del país pidiéndole que ingrese a un enlace y deje sus datos. Valga anotar que las empresas no solicitan este tipo de información.

Es importante destacar que la seguridad es un tema que nos involucra a todos, en la pandemia las relaciones personales y profesionales están fuertemente ligadas al uso de canales digitales, por los confinamientos. Los defraudadores lo saben y han aumentado las ciberamenazas, por lo que se vuelve necesario ser más críticos con los mensajes a los que se les da clic.