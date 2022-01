“¿Cómo me han encontrado? Ni siquiera he llamado a mi familia en diez años”, gritó Gioacchino Gammino a los policías que lo apresaron en un pueblo español llamado Galapagar, cerca de Madrid. La respuesta a su pregunta se encuentra en la aplicación de Mapas de Google, la que ayudó a dar con el paradero del jefe mafioso, uno de los gánsteres más buscados de Italia, y del que no se tenía rastro alguno.

Google Maps y su herramienta ‘Street View’, que son utilizadas por muchos para viajar por el mundo sin pasajes de avión o para dar con una dirección en sus ciudades, fueron fundamentales para capturar al prófugo Gammino a un temible capo de una estructura criminal.

¿Cómo lo encontraron?

Las autoridades policiales europeas tenían indicios de que el capo se encontraba en suelo español, sucursal de las mafias italianas, fue gracias a la herramienta tecnológica que fue hallado. Una foto de un hombre conversando frente a un negocio fue trascendental para iniciar la investigación, indicó la policía siciliana.

La identidad de Gammino fue confirmada cuando la policía investigó el nombre del restaurante “La Cocina de Manu” en Facebook Facebook y encontró una foto del mafioso con ropa de chef en una actitud jovial, inusitada en un delincuente internacional, pero con una cicatriz en el mentón que fue definitiva para confirmar su identidad.

Quién es el jefe de la mafia italiana

Capturado el pasado 17 de diciembre en el pueblo donde Gioacchino Gammino vivía con el nombre de Manuel, es un exjefe del clan mafioso siciliano llamado Stidda, quien fue condenado a cadena perpetua por asesinato. El criminal escapó de la cárcel en Roma en 2002, en una fuga de película, haciéndose pasar por el visitante de un preso, aprovechando el barullo provocado por la filmación de una película en el presidio.