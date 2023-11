Colombia se prepara para la llegada de la 5g en 2024

Lizcano explicó que en el pasado, la ausencia de despliegue de la 5G se atribuía a la falta de rentabilidad para las empresas, que debían realizar inversiones sustanciales sin asegurar retornos. No obstante, en la actualidad, se perfila un escenario competitivo que conlleva un crecimiento económico, con la expectativa de que los principales beneficiarios sean los ciudadanos.

El Ministro también aclaró que la implementación de la 5G no aumentará los precios para los usuarios y que, en cambio, impulsará la competitividad y será una herramienta tecnológica crucial para las empresas.

En el caso de la banda de 3500 MHz, se utilizará un mecanismo similar al de múltiples rondas, pero con la particularidad de que hasta cuatro bloques de la misma banda estarán disponibles simultáneamente, lo que diferencia este enfoque de los demás.

Se espera que a finales del próximo año se presenten los primeros pilotos en algunas regiones del país y aumenten las inversiones nacionales y extranjeras, debido a la necesidad de adquirir equipos y antenas para el despliegue de la tecnología. Es importante destacar que no es necesario cambiar los celulares actuales, ya que el 5G es compatible con dispositivos existentes.

En cuanto a las preocupaciones sobre la salud, la tecnología 5G no representa un riesgo para la salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, las ondas de radiofrecuencia utilizadas son no ionizantes y no penetran la piel.

El espectro, un recurso limitado que pertenece a la Nación, se subasta para permitir a las empresas de telecomunicaciones desplegar servicios de comunicación en el país, fortaleciendo la industria y mejorando la productividad a nivel nacional y regional.