Así puedes programar mensajes en WhatsApp de forma rápida y sencilla

Paso a paso

Seleccione el botón flotante y de clic en ‘Programar mensaje’. Se abrirá una ventana en donde podrá elegir al destinatario y plasmar su mensaje en el recuadro inferior.

Seleccione la fecha y hora exacta en desea que el texto sea enviado. Luego, simplemente relájese y espere a que llegue el momento preciso. Un detalle importante es mantener su teléfono desbloqueado para que la aplicación pueda cumplir su tarea. ¡Y listo!, sus mensajes programados se envían sin problemas.

No importa si es para recordatorios, felicitaciones o simplemente no perder el hilo de una conversación, esta herramienta le permite sincronizar sus mensajes con precisión. Ya no tiene excusa para no responder los chats.