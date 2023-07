Así puede desactivar Threads sin eliminar tu cuenta de Instagram

Desde los primeros 10 millones de usuarios que se registraron en Threads, la nueva red social de la compañía Meta, liderada por Mark Zuckerberg, que supone una competencia Twitter de Elon Musk, se difundieron rápidamente los términos y condiciones de la apertura de la cuenta donde se expresaba de manera literal que nadie podría borrar su cuenta de Threads sin hacerlo también con Instagram.

Esto sorprendió a la mayoría de usuarios que se registraron. Sin embargo, los registros continuaron subiendo y ya hay una comunidad de más de 30 millones de personas. Lea también: Threads alcanza 70 millones de usuarios tras un día en el mercado

Aunque el dato de no poder borrar la cuenta de Threads fue una condición inesperada para las personas que acostumbran a tener distintas redes sociales, es importante distinguir que este nuevo proyecto de Meta funciona más como un complemento de Instagram y no es una red social aislada como podría ser Facebook. Es por eso que la opción no es eliminar si no desactivar.