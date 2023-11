¿Te habrán bloqueado en WhatsApp? Descubre 5 maneras para confirmarlo

En el mundo de las comunicaciones digitales, WhatsApp se ha convertido en una herramienta esencial. Pero, ¿qué pasa cuando sospechas que alguien te ha bloqueado? En este artículo, te ofrecemos una guía paso a paso para descubrir si has sido bloqueado en WhatsApp, sin caer en la especulación.

Una de las primeras señales de que podrías estar bloqueado en WhatsApp es la ausencia de la última hora de conexión de la persona. Si antes podías verla y ahora no, es una pista. Además, si tus mensajes solo muestran un check (que indica que el mensaje ha sido enviado pero no recibido), esto podría ser otra señal.

Si de repente ya no puedes ver la foto de perfil de alguien con quien regularmente chateas, esto podría ser un indicio de bloqueo. Sin embargo, es importante recordar que algunas personas optan por no tener foto de perfil, así que este no es un indicador definitivo.