Adicción a la inteligencia artificial: ¿es posible?

Riesgos de hiperconectividad

Esto puede resultar muy atractivo, para determinadas personas, sobre todo jóvenes, que se sienten solas de manera habitual, señala la psicóloga Gabriela Paoli, experta en adicciones tecnológicas.

“Desde hace años veo en mi consulta problemas relacionados con el abuso de la tecnología. Por ejemplo, adultos incapaces de poner el móvil en silencio por si les llaman o reciben un mensaje, incluso en una cena con su pareja o mientras duermen”, apunta.

“También se observa un aumento de casos de adolescentes enganchados a la pantalla la mayor parte del día y que parecen vivir en otro mundo; o de niños que lloran o se ponen violentos cuando sus padres les obligan a dejar el mando de la videoconsola”, señala Paoli, autora del libro ‘Salud Digital’. Lea aquí: Modo incógnito de Google Chrome: ¿realmente protege tu privacidad?

Añade que la hiperconectividad nos ha traído problemas o trastornos como la “nomofobia” (pánico a no poder comunicarse a través del móvil), el tecno-estrés que sufren muchos trabajadores o profesionales, o el “fomo” (“miedo a perderse algo”), más frecuente entre jóvenes y que se manifiestan en forma de ansiedad, nerviosismo, angustia y, sobre todo, una necesidad compulsiva de estar conectados.

Dado que el auge de los chatbots de IA es muy reciente, hay muy poca información científica o médica sobre la problemática que podrían generar y aún es pronto para tener datos epidemiológicos sobre una posible adicción a estos sistemas, según Paoli.

“Partiendo de la base de que cualquier actividad que produzca placer es susceptible de convertirse en adictiva, la IA también puede exponernos a algunos riesgos y peligros”, sostiene.

Dudoso remedio para la soledad

Señala que los más vulnerables a una posible adicción son los adolescentes y jóvenes que están en pleno desarrollo y consolidación de su identidad, de sus habilidades socio-emocionales y tomando decisiones sobre su futuro.

Es un futuro que en muchos casos les genera incertidumbre, miedo y frustración, por lo que puede resultarles más tentador, divertido y cómodo conversar con un ‘chatbot’ que con un amigo o colega humano, según esta experta.

Esto se enlaza con otro problema que va en aumento: la soledad no deseada, que está afectando cada vez a más jóvenes, y no solo a los mayores, como venía sucediendo, según Paoli. Lea aquí: Facturan, pero no existen: estas modelos de IA ganan hasta $40 millones al mes

La sensación de sentirse solo puede convertir a estas “herramientas sociales”, como algunos denominan a los chatbots, en un supuesto “antídoto maravilloso” contra la soledad, añade.

Sin embargo y paradójicamente, producirán todo lo contrario, al intensificar, en vez de mitigar, el sentimiento de soledad y aislamiento de aquellas personas que recurran a estos sistemas tecnológicos, según Paoli.

Así, el supuesto antídoto contra la soledad, podría convertirse en algo tóxico o patológico, advierte la psicóloga.

Para prevenir una posible adicción a los chatbots, esta experta recomienda plantearse qué uso se le quiere dar, interactuar con esta tecnología de forma consciente, y sobre todo controlar el tiempo que pasamos con estos programas de IA.

Si una persona no presta atención a la duración de su conexión, puede perder la noción del tiempo que dedica a estas interacciones y pasar días sin hablar con nadie, concluye Gabriela Paoli.