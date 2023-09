¿A qué edad se le debe dar un celular a los niños y niñas? Esto dice un estudio

Por este motivo, la AEP ha elaborado este Plan Digital Familiar que, por primera vez, supone una guía de recomendaciones adaptada a las necesidades de cada familia y a la edad de los menores que la componen para ayudar a los pediatras y a los padres a hacer un buen uso de las tecnologías marcando límites de tiempo, estableciendo zonas libres de pantallas y no utilizándolos como ‘niñera’.

La AEP hace un llamamiento a los padres para que “sean ejemplo del buen uso de las ‘pantallas’ para los niños”.

Con respecto al tiempo de uso de las pantallas, la doctora Ruiz Salmerón ha explicado que la recomendación incluye que: para menores de dos años no hay un tiempo seguro, por lo que no deben usarse, ya que esto puede afectar a su neurodesarrollo; de dos a cinco años, no se deben usar más de una hora; y, a partir de los cinco años, no se deben tener más de dos horas de ocio digital.

En cuanto al espacio en el que se usan las tecnologías, la doctora Salmerón Ruiz ha explicado que “es recomendable que los dispositivos se utilicen en zonas que sean comunes a las familias”, ya que hay “un mayor riesgo si el uso se hace en lugares como el baño o el dormitorio”.