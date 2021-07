Botellas de amor nació hace siete años

“La gente llena las botellas con todo tipo de residuos y el objetivo era construir a partir de ellos, pero cuando yo abro la botella me doy cuenta de que la materia prima puede ser transformada en perfiles plásticos y eso, obviamente, es una oportunidad. Siempre he sido apasionado de las comunidades y con la comunidad recicladora empezamos a trabajar juntos en la propuesta de hacer que ese plástico ayudara a mejorar sus condiciones de vida”, cuenta.

¿Cómo es el proceso de transformación?

Las personas toman una botella vacía, cualquiera, e introducen plástico dentro de la botella. Se meten allí dentro las bolsas de la leche, las del supermercado, el palito con el que se revuelve el café... el empaque de las galletas. Todos los plásticos que se pueda, incluso ese donde vienen las papitas.

Cuando la persona aprieta bien ese contenido, va disminuyendo el volumen de la basura dentro, así que sirve como contenedor. Después lo llevan a un punto de acopio.

“Todavía estamos en el proceso de montar muchos puntos de acopio en todo el país”, continúa Berrío. “Solo tenemos en Medellín, Bogotá y Cali. Todas esas botellas van a una planta de transformación, la única en Antioquia (se necesitan diez plantas en el país); las botellas entonces se desgarran. Se meten a un equipo que las ayuda a que el plástico que está dentro salga y todo ese revuelto se somete a un proceso de molido”.

Ese proceso se hace en un aparato que se llama aglomerador, que parte el plástico en trozos más pequeños, aglomera el material y lo convierte en una ‘crispeta’. “Estas ‘crispetas’ se mezclan con otros materiales para poderle dar estabilidad, rigidez y protección UV cuando ya tenemos la formulación. Luego, la metemos en una máquina exclusora que presiona el plástico derretido por temperatura y hace que tome la forma del molde. Si es cuadrado es un poste; si es plano, una tabla... y así”, añade.

Quieren llegar lo más pronto posible a Cartagena, Barranquilla y más ciudades de la Costa.

“Todo el plástico fruto de la comercialización de esos perfiles genera excedentes sociales y con ellos construimos las viviendas, las cuales devolvemos a toda la población vulnerable de Colombia. Hemos entregado 29 viviendas. Hemos construido 20 con Esenttia en Cartagena, en el barrio Bicentenario, y las otras 9 las hemos entregado con otras empresas en Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Hemos entregado 23 parques infantiles, mesas comedores, bibliotecas. Nuestra labor consiste en devolverles estos elementos a las personas que más lo necesitan, para que puedan disfrutar y mejorar su calidad de vida”.

“Debemos dejar de utilizar tanto plástico. Es un invento, un recurso natural no renovable, a partir del petróleo. Lo usamos en nuestra cotidianidad pero el problema es que no teníamos una forma de volverlo a meter en el proceso productivo, se estaba perdiendo en el relleno sanitario. Entonces, lo que logramos con la fundación es que la gente tome consciencia y lo retorne, a través de la botella, pero la principal recomendación es disminuir su uso al máximo.

“Obviamente, donde viene el azúcar... todos esos empaques los necesitamos, pero, por ejemplo, ¿una bolsa de leche en otra bolsa? No. En Colombia se producen alrededor de 1.700 toneladas de bolsas y empaques flexibles al día y no se recupera siquiera el 1% porque en el país no tenemos esa costumbre”, afirma John. El proyecto aún no funciona con recicladores, sino mediante la recolección en centros de acopio en supermercados. Día a día. Botellas de Amor garantiza que familias tengan una mejor calidad de vida a través de la entrega de obras en plástico reciclado.

A Cartagena esperan llegar, dentro de dos o tres meses, con un convenio que se está gestando. De esta manera, también habría centros de acopio en los centros comerciales de La Heroica.