Yai Ariza, el bailarín que comparte tarima con grandes cantantes

En el barrio Paraguay, en la calle 24, entrando por la tienda Gutty, vivía un pequeño bailarín que soñaba con mostrar su talento en grandes escenarios y hacer de ese don su proyecto de vida. Ese niño tiene hoy 25 años, se llama Yainer Ariza Medrano y en el mundo artístico lo conocen como Yai Ariza: es el bailarín de una de las leyendas del reguetón, sí, hablamos de ‘El Cangry’, Daddy Yankee. Lea aquí: Bailarín cartagenero se luce en show de Lil Nas X, cantante estadounidense.

Dicen que el poder de manifestar las cosas es muy fuerte, tanto que si deseas algo con todo tu corazón y trabajas en conseguirlo, algún día llegará, así lo asegura Yai, quien desde pequeño se ha caracterizado por ser muy inquieto y persistente.

Ariza cuenta que cuando vivía en “el barrio” veía a jóvenes reunirse en las canchas o esquinas a hacer batallas de baile o simplemente ensayar sus coreografías, pero como él era solo un niño pensaba que no querían aceptarlo en el grupo, así que se aprendía las coreografías desde la distancia.

“Me gustaba verlos bailar, pero me daba miedo que los mayores me vieran, sin embargo, mis ganas de hacerlo eran más grandes que yo, así que los veía mientras también me aprendía las coreografías, lo que no sabía es que ellos sí me veían y notaban mi talento”, contó el bailarín. Lea también: ¡Qué talento! Bailarín cartagenero se impone en EE.UU.

Un día, uno de los coreógrafos se dirigió a él para invitarlo a hacer parte del grupo. Lo consultó con su madre, Lorraine Medrano, y tuvo que convencerla para conseguir el permiso, pues, como toda madre, necesitaba estar segura de que su pequeño iba a estar bien.