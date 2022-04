Young F, el prefe, inició cantando rap a los 14 años junto a la agrupación Mafia Music.

Ahora está sentado frente a una gran pantalla para abrir un programa de sonido. Guarda silencio. Acata órdenes de cómo debe acomodarse para perfilarse ante la cámara. Definitivamente, Young F no pinta ser el chico que algunos creen “problemático” en las redes sociales cuando se precipita a lanzar fuertes comentarios y a defenderse de sus detractores. Ese joven de 30 años me dice en este preciso momento: “Soy una persona que no le cuenta sus cosas a nadie... me guardo todo para mí. Si llamo a un amigo o a mi mamá para contarle algo, es porque realmente lo necesito... por eso aquel día decidí hablar en las redes sobre mi diabetes, porque llega un punto en que necesitas sacar lo que tienes... por eso lo hice”, afirma.

Y es que hace pocos días, el cantante recurrió a sus historias de Instagram para contar que la diabetes que padece le está “pasando factura”. Entre los síntomas que dice tener se destacan el cansancio extremo, las ansias de comer y la pérdida de la visión, que es la que más le preocupa. Lea aquí: Young F habló de la diabetes que padece: “Me está pasando factura”.

“Al principio, cuando comenzó la enfermedad, experimenté qué es no poder ver nada por varios minutos, es algo que no le deseo a nadie, y ahora otra vez me volvió a suceder”, menciona Fayber, ahora calla, se sobrepone y continúa: “Es algo que me da mucho miedo”.

“El día que me enteré de mi diabetes, por allá en el 2009, fue por una comida que me trajo mi papá y estaba infectada de orín de rata. Me llevaron a un CAP por fuertes dolores que, después de darme de alta, continuaron afectando mi hígado y el páncreas, así que me puse muy flaco... si al principio pesaba 67 kilos al final llegué a pesar como 46... los vecinos decían cosas falsas de mí por mi delgadez, así que decidimos mudarnos y yo me enfoqué más en la música”, recuerda el intérprete de ‘La celosa’.