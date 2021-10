Y es que el viche “sirve para todo”, dicen en Triana, incluso para amar, pues potencia la energía sexual masculina y femenina; para un resfriado, para una picadura, para una dolencia; es la salud que no llega en forma de hospital y de médicos a los parajes más apartados de esta costa del país, donde, a través del saber ancestral, previenen, tratan y curan enfermedades con ese extracto.

En el proceso del viche intervienen varios roles que no cualquiera puede desempeñar: quienes cultivan y cortan la caña en un tiempo y terreno específico, quienes extraen su jugo, quienes lo destilan, luego, entran al proceso las sabedoras ancestrales, que “a través de plantas, que se han sembrado y custodiado con unos tiempos específicos de la luna, empiezan a hacer las combinaciones necesarias para que esa botella sea curada. El viche lo que hace es que puedan activar todas las propiedades de esas plantas”, sostiene.

El extracto de la caña es la materia prima para la preparación del viche.

Una proeza por recuperarlo

“Yo he sido coofundadora de este proceso con muchas comunidades. Primero, hicimos toda la movilización para cancelar la marca de un particular que la había registrado, cuando nos dimos cuenta de eso empezó la movilización mucho más fuerte”, añade Milady sobre el intento que hizo un particular de apropiarse de los derechos de producción del viche, al registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio una bebida que la pertenece a todas las comunidades afros, asentadas en los cuatro departamentos del litoral Pacífico colombiano.

“Entendimos que era necesario hacer una pedagogía a nivel nacional de los procesos que tiene un país, multicultural y biodiverso, emprendimos un proceso y creamos la primera mesa intersectorial por decreto. A partir de ahí realizamos muchos eventos, es decir, reunimos a los vicheros de cuatro departamentos del Pacífico, Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca, logramos la primera ordenanza que reconoce al viche como patrimonio”, asegura Milady y comenta que la experiencia de Brasil, con la cachaza; de México, con el mezcal; y de Perú, con el pisco, les ha ayudado en todo el proceso, que derivó en que en 2019 se aceptara la postulación para que el viche eventualmente sea incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Nación. Ahora se construye el Plan Especial de Salvaguardia para tal fin, que incluye un Paisaje Cultural Vichero, asociado al territorio de tierra, mar y río, que sería el segundo paisaje cultural de este tipo en el país, después del Eje Cafetero, el cual gira alrededor de la producción de café. (También le puede interesar: Niegan tutela que exigía registro Invima para bebidas del Pacífico)