Jader “Tremendo”, una de las figuras más reconocidas de El Imperio.//Foto: Nayib Gaviria - El Universal.

Desde el ingreso era notable la diferencia. Esta vez no me recibió una mujer registrándome el bolso, el cabello, los senos y hasta las entrepiernas, ni hubo alguien recibiendo mi boleta para entrar al evento, en esta ocasión los infaltables personajes de la logística fueron reemplazados por un par de vigilantes cuya prioridad era medir mi temperatura corporal y constatar que me aplicara alcohol suficiente en las manos. Entonces reconfirmaba que los más afectados por la crisis sanitaria no han sido los artistas, sino todos aquellos que trabajan tras los escenarios y que hacen posible que los espectáculos resulten exitosos.