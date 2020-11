Una herencia viva

La insistencia de su madre tendría frutos. “Yo decía: tengo que aprender a cantar bien el bullerengue, para que mi mamá, cuando ella no pueda, puedo yo. Y así me puse en la tarea, algo me turbaba en la cabeza cuando ella me hablaba de tonada, mi mamá no sabía decirme que tonada era esa melodía de la canción que primero uno busca y ya después le va colocando los versos que uno quiera”, dice y añade: “Ya, después, estaba en el baño y de repente, se me metió como una melodía en la cabeza y empezaba a hacer como una alabanza, empezaba a adorar a Dios, y veía que tenía rima, entonces dije: bueno, yo voy a probar esto con una tonada de bullerengue de la tradición de mi mamá. Eso fue un 31 de diciembre, me fui para donde mi mamá y le dije: bueno, mami, le tengo una sorpresa y canté, me dijo: viste, mija, que tú sí puedes, sí puedes, Payi”.

“Le canté una canción que dice así: Yo quiero ir, mamá// Ya voy, que me estoy peinando// que tengo el cabello duro y me lo estoy desenredando// yo quiero ir, mamá// ay, qué madre tan bonita, ve// es bonita entre las madres, entre las madres ella es hermosa, porque ha sido buena madre y también es buena esposa, ve”.

Para entonces ‘Payi’ tenía 52 años y poco a poco se integró al círculo de bullerengue de Marialabaja, su voz empezó a sonar. Así como Cenelia Pérez le heredó su canto a su nieta Eulalia González, ‘La Yaya’, ella a su vez lo heredaría a su hija Pabla Flores.

“En este tema de cantadoras, como tal, se conservan unas líneas ancestrales tradicionales. Pabla Flores es la única cantadora que nos queda de bullerengue en Marialabaja. Tenemos que reconocer que hay intérpretes y personas que vienen incursionando en poder cantar, pero como Pabla Flores no hay en el municipio. Ella ha permitido poder aprender más del bullerengue”, describe Elquin Retamozo, gestor cultural. Han sido trece años desde que Pabla comenzó a cantar y componer canciones.

“Al principio venía mucha gente a investigar, para ser sincera, esta cultura ha sido saqueada. Las menos beneficiadas somos nosotras, las cantadoras, porque la gente quiere sacarle provecho a las cosas a espaldas de uno. Una argentina vino y vivió aquí en la casa, para extraer lo que yo pudiera enseñarle. Ahora tiene un grupo, dicta talleres, tiene su vida solvente con el bullerengue y nunca ha tenido un detalle de agradecimiento de lo que se llevó de mí”, explica Pabla, a sus 65 años. (Le puede interesar: Marialabaja triunfa en el Festival Nacional de Bullerengue)