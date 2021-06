Esta tarde de jueves hemos atravesado callejones empedrados donde, mal contadas, las ruedas de su silla se han atrancado al menos siete veces. Ella igual se ríe, porque ya es parte de la cotidianidad a la que está acostumbrada -bueno, no tan acostumbrada-, más bien que vive hace tres años, cuando su vida, relativamente tranquila, cambió: “Fue el 1 de mayo de 2018 que me llevaron a la clínica con los dolores”, recuerda. Y, solo en cuestión de días, lo que parecía una simple dolencia de caderas se transformó en algo mucho más grave. Hasta ese día, Natali Tejedor Peralta, quien recién había cumplido 33 años, trabajaba en una boutique del Centro Histórico para criar a sus dos hijos y tenía apenas dos meses de haberse separado de su esposo.

Un nuevo despertar...

“Fue difícil. Horrible”, dice y calla. Y prosigue: “Porque... ¿tú sabes qué es lo que es tú caminar y tener una vida tan normal y al día siguiente te dicen que no vas a caminar? Se me vino el mundo abajo, yo sufrí mucho al principio, pero pienso que Dios tiene grandes cosas para las personas. Yo siempre me leí un libro, cuando caminaba, que se llama Más allá del pensamiento positivo . Ese libro tiene historias de cosas que les pasan a las personas y eso me ayudó bastante. También siento que Dios me preparó mucho.

Natali pasó varios días sin dormir por los dolores en sus caderas. En la clínica los médicos descubrieron que el origen de sus males eran una enfermedad neurológica con la que nació, pero que solo se manifestaba hasta ahora. “Esa primera semana yo iba y venía al médico. Primero me dijeron que era un dolor lumbar y con el tiempo se dieron cuenta de que no era eso. En cuestión de días, fui perdiendo la movilidad en una pierna, me hicieron una resonancia magnética, luego otro examen más especializado y ahí se dieron cuenta de que tenía una malformación artereo-venosa en el coxis. Tengo enredadas las arterias con las venas. Tenían que operarme de urgencia”, explica.

Ejemplo de fortaleza

“Pienso que todo pasa por algo, que uno tiene que seguir adelante, porque tú no haces nada con llorar, yo lloré los primeros días pero ya no lloro. Vivo pensando más en mis hijos, para ellos no puedo mostrarme débil, tengo que ser fuerte. Toca afrontar y toca seguir (...) Encontré un espacio donde pude encontrarme a mí misma. Yo les digo a todos los que están pasando por algo así, que si tienen ganas de llorar que lloren, pero no vamos a estar todo el tiempo lamentándonos, todo sucede por algo. Que no se queden encerrados, que salgan, que encuentren en esa adversidad otra oportunidad”, asegura.

Hace poco, Natali participó de una charla motivacional para un grupo de masajistas y dictará una conferencia para un grupo de mujeres de La Guajira. Ella se ha convertido en inspiración y en consejera para otras mujeres a quienes les levanta el ánimo.

“Hay momentos en los que sí amanezco triste y mi familia me entiende. Hay momentos en los que estoy alegre. Pienso en que si Dios te dio la vida es para ser feliz, no para estar amargándote (...) Hay muchas personas que se quejan mucho, de la vida, de cómo viven, aún no sabiendo que hay personas que están peor. Hay personas que tienen un trabajo y ni siquiera lo valoran, entonces la idea es valorar lo que tienes. Todo está en uno, en querer salir adelante”, complementa. Y me cuenta que, años antes, cuando también fue golpeada por otra enfermedad: la meningitis, logró recuperarse y salir adelante.

Natali ahora sigue en tratamiento médico con revisiones periódicas y fisioterapia, que le ha ayudado a mejorar su condición. “El tratamiento ha sido muy bueno. Al principio no podía casi moverme. Ya, gracias a Dios, afirmo más las piernas, me paso de una cama hacia otra, de la silla a la cama. Es difícil estar en silla de ruedas pero gracias a Dios yo misma me hago todo”, añade. “Por ahí dicen que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, a mí como que me confundió con Rambo, porque...”, bromea y ríe.

Sueña con tener su empresa más consolidada “y tener a muchas, muchas, mujeres trabajado”. Con tener una casa propia para sus hijos, porque el lugar donde vive ahora es arrendado, y sueña con tener siquiera para comprar la silla de ruedas digna que su EPS nunca le dio. Por supuesto, su sueño más grande es volver a verse de pie y sonriente por las calles su amada Boquilla.

La historia de Natali es la de una mujer fuerte y valiente que, aún sin volver a caminar, ha logrado “levantarse” de la silla de ruedas, de muchas otras formas posibles y ha logrado levantar a otros de algunas sillas de ruedas imaginarias en las que viven. Bien dicen por ahí que lo que no te mata...