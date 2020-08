[Video] Marion.Ve, el artista que quiere poner a sonreír a Cartagena

“¿Por qué no quieres darme tu nombre completo?”, le pregunto mientras mira concentrado el techo, de repente... una gran carcajada e intenta persuadirme: “Porque comienzan a llamarme por mi nombre y no... O sea, no es nadie, ¡no es nadie! No necesariamente tienes que decirlo. Venderlo así le da misterio y es hasta mejor”.

“En Medellín vendí bolis, nachos, de todo, pero el guacamole fue con el que mejor nos fue. Éramos cinco compañeros y me di cuenta de que allá las cosas son a otro nivel. Esa gente tiene el negocio en la cabeza y no de mala manera, es su mentalidad. En la universidad conocí a ‘El Caleño’, un man que siempre soñó con ser parte del mundo musical pero la vida lo condujo por otra parte, sin embargo, siempre me decía que soñara en grande y que no desistiera. Me decía que yo podría ser el J Balvin de las letras”, una sutil sonrisa acompaña a su mirada y se fija en el horizonte por un par de segundos. Sabe que está en el camino de conseguirlo.

“Ajá, ¿y cuándo vas a volver a Medellín?”, le pregunto: se le nota una profunda nostalgia al recordar aquellos días en la Ciudad de la Eterna Primavera. “Medellín es otro nivel. Yo no estaba ganando lo suficiente para vivir allá. Me contratarían por ser administrador de negocios, no por pintar tableros. Seamos sinceros, allá primero es el paisa y si hay alguien que descartan, es al que no sea de allá. Esa gente nos da lección en sentido de pertenencia”, responde.