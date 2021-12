Tal y como mencionaba Cristian en la nota inicial, los tres hijos de María tienen parálisis cerebral, ceguera severa y ninguno habla, aunque sí balbucean algunos sonidos, alaridos, lloran, ríen, se molestan, se alegran. Dos de ellos no caminan. “Ricardo sí camina, pero hay que estar pendiente de él para que no tumbe las cosas, porque no ve”, narraba María, mientras le secaba unas lágrimas a uno de sus hijos, quien lloraba espontáneamente.

Hay que decir que María vive para cuidar a sus hijos y, asegura, no puede trabajar por su labor demandante como madre y porque, a sus 73 años, ya no siente fuerzas para dedicarse a un empleo de donde devengar su sustento. Por fortuna, su EPS le ha asignado una enfermera que la asiste y le ayuda con el cuidado diario de sus hijos.

Esta familia vive en el barrio Miraflores, manzana G, lote 13 (Villanueva, Bolívar). Su teléfono es 3106236179.