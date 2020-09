El día que le dijeron que el cáncer se había apoderado de su seno derecho, Ludmila Cavallo no pudo evitar recordarlo: su mamá, Susane Zulategi, había muerto de esa enfermedad justo a los 54 años, los mismos que ella tiene ahora.

Aquella dolorosa imagen volvería treinta años después, en junio de 2020, en medio de una crisis económica y sanitaria tan profunda que casi nadie vive para recordar ningún precedente. Tan profunda como la desesperanza que la misma Ludmila sintió en París, la ciudad en la que echó raíces después de salir de Cartagena y en la que vive hace veinte años. Tan profunda como el abismo del miedo en el que cayó.

“Hace treinta años no había las medicinas ni los avances de hoy, no pudieron salvarla -me dice desde su casa, al otro lado del océano Atlántico y con una voz absolutamente cálida-. Ella luchó tres años y finalmente murió.

“Ese choque... No te puedo decir que no fue difícil, fue terrible. Cuando te dicen que padeces cáncer y tienes solo 54 años, dos hijos todavía adolescentes y te viene toda esta película de tu madre, que la sufriste y la viste con ella, hay un choque muy duro. La reacción mía al principio fue la de toda mujer: temer, no sabes si vas a salir de esta o no”.

A esas alturas de 2020, el mundo estaba tan confinado que ni siquiera Yaro Pitro, el hermano de Ludmila, había podido viajar de Colombia a Francia para darle ese abrazo que ella tanto necesitaba cuando le dijeron que requería una mastectomía porque el cáncer había avanzado irremediablemente por su seno derecho. Sí, ella estaba con su esposo y dos hijos, pero en circunstancias tan difíciles los abrazos nunca sobran y son benditos para la desesperanza.

Después de la mastectomía a la que la sometieron en julio, Ludmila regresó a casa desanimada, con una cicatriz de veinte centímetros en el pecho: ella, la misma mujer que estudió Turismo, la que habla cinco idiomas y recorrió el mundo durante doce años a bordo de los cruceros en los que trabajó, se sentía mutilada en su feminidad. Despojada. Incompleta.