Y, allí, mojada, asustada, temblando, petrificada, sucedía... Lo contempló. Rebeca, impotente, no pudo más que llorar mientras veía su casa despedazarse por un ventarrón y esperar a que la lluvia cesara para ver qué se salvó.

El mismo barrio, las mismas casas

Rellenaron el terreno con escombros, tiraron una plantilla de cemento, de unos 4 metros por 4 metros. El espacio justo para las camas de todos, la nevera, la cocina. Al levantar las paredes, el dinero agotado no les dejó más opción. “Buscando por aquí y por allá, de todas partes, conseguimos algunos materiales, que si láminas de zinc dañadas, que si los palos, pensamos en usarlos mientras levantamos algo mejor, pero el tiempo no nos dio y mira lo que pasó”, precisa.

“Las cuentas iban subiendo, los servicios y el arriendo, no teníamos ingresos y la dueña de la pieza donde vivíamos, en el sector Nuevo Horizonte (también en El Pozón), nos pidió que le entregáramos porque no le servía la forma como le pagábamos. Y la verdad la entiendo, ella vive de eso. Ella necesitaba su dinero. Tuvimos que salir de ahí”, narra.

Rebeca Ordaz narra lo sucedido. //Foto: Aroldo Mestre - El Universal.

La vida que sigue...

Rebeca me cuenta que precisamente hoy, que estamos hablando, su esposo está cumpliendo 43 años, que extraña mucho a su familia de Venezuela, en especial a su mamá, y a los parientes que están regados por varios países por culpa de la dictadura del presidente Nicolás Maduro. Que quisiera volver a Guarenas, aunque sabe que no es posible, porque no estará mejor allá que aquí. Aquí... que su casa se cayó, que no tiene casa. Narra que vive temporalmente donde un vecino solidario que les prestó un cuarto. “A veces las necesidades hacen fuertes a los corazones”, me dice y parece una mujer fuerte. Lo es. De esas que lucha hasta el final. Y le pregunto por sus expectativas.

“No es nada buena esta experiencia, es primera vez que estoy pasando por todo esto”, dice y calla, intenta atrapar un tarugo en su garganta. “Yo creo que esto que está ocurriendo ahorita ha sobrepasado mis expectativas”, menciona y calla de nuevo. Pide un momento. Toma agua. “Este tipo de cosas... Tú siempre las ves en la televisión pero yo no había experimentado esto”, agrega y otra vez se detiene. Llora, impotente, aún incrédula, como aquel día. Y prosigue: “Quisiera armar una mansión, pero con tal de que mis hijos tengan un techo seguro de ahí para allá todo es ganancia”.