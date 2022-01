Nicolás Martínez, tío.

“Mi hermana ahora tiene miedo. Ella debe estar tranquila para que haga efecto su tratamiento psiquiátrico, entonces si no duerme bien se debilita su cerebro y por esta situación ella ha perdido la estabilidad de su salud. Como el joven no duerme, ella tampoco duerme”, aseguró.

Nicolás aclara que el comportamiento errático de Omar impide que sepan cómo ayudarlo a calmar su ansiedad. El joven enciende y apaga los focos repetidamente, fue diagnosticado con ansiedad, se orina encima, come cosas inapropiadas como el colchón, camina en puntillas y cuando está encerrado se altera. No dice palabras, se comunica emitiendo aullidos, etc. “La madre está huyendo. Puede ser una hipótesis casi real porque no es la primera vez que lo hace; cuando ella se lo dejó al papá a la edad de 5 años, era manejable, ya no. Lo único que nos comunicaron fue que ella tenía una hernia, pero eso no es impedimento para hacerse cargo de su hijo enfermo, además es joven, tiene unos 45 años, por ahí”, mencionó el tío.

Los familiares piden con urgencia que, por el momento, separen al joven de su tía Libia porque “ambos no pueden convivir juntos”.