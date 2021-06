Sentada al fondo de una casa de tablas, bastante maltrecha, en un patio sombreado por un árbol de chirimoya y una palmera gigante, está Beatriz Sánchez Guerrero. Su blusa roja contrasta con los vestuarios de un grupo de niñas a las que guía en una especie de danza cristiana. Las niñas son de la vereda Villa Gloria, en La Boquilla, a las que trata como si fueran sus propias hijas. Esas hijas (e hijo) que dejó de ver hace tanto tiempo, aquel día que sufrió un ataque de epilepsia en la calle. Eso es lo que narra hoy, con una voz calmada y sin sobresaltos. Por cuestiones de una vida muy dura, sus tres pequeños terminaron en Bienestar Familiar.

“Fue un día que iba camino a trabajar en una casa de familia, yo llevaba a mis hijos conmigo y convulsioné”, relata. “Cuando volví en sí, estoy en una parte pero los niños míos no. Cuando le pregunté a la señora que me ayudó que dónde estaban, me dijo que no me preocupara, que ellos iban a estar bien, y ella me trajo aquí, a La Boquilla, donde yo vivía. Me dio un número de teléfono que nunca contestó. Luego me dijeron que a mí no me podían dar los pelaos”, narra.

Beatriz recuerda que nunca los pudo recuperar, aunque lo intentó muchas veces, nunca pudo volver a verlos y que, por la epilepsia que sufría, su condición económica precaria y por la época difícil que pasaba, no fue incluida en el proceso. Fueron la madre de ella y el papá de sus hijos quienes decidieron sobre el futuro de los pequeños y los dieron en adopción en el Bienestar Familiar.

“Él me maltrataba, me maltrató mucho. Cuando nos llamaron por el caso de los niños, él dijo que era mejor que allá se quedaran con ellos, para así él no tener que mantener a nadie”, explica. Relata que, después de perder a sus hijos, casi enloquece, cayó en el alcohol y estuvo algún tiempo internada en un centro asistencial.

“Las personas que no son de mi sangre son las que me están ayudando y me han ayudado, porque yo no tengo ninguna familia (...) Del año en que pasó eso no me acuerdo, pero son como 29 años desde que se los llevaron. Yo los tuve jovencita. Ahora tengo 55 años y no dejo de pensar en mi pelaos. Si yo lo veo a usted que sea morenito y se me parezca más o menos a Erick, pienso en que es mi hijo”, añade.

Y no ha dejado de ver en otros niños o jóvenes el reflejo de cómo serían su hijos: Erick, Yackis Paola y Claribel, que aproximadamente tenían 7, 4 y año y medio cuando dejó de verlos. “Me la voy en pensar, en mirar, en recordar. Usted me ve tranquila aquí, con las niñas, pero estoy desesperada, yo no los tuve con cesárea, los tuve macho a macho, ¡son mis hijos!”, relata y añade que quiere encontrarlos para decirles: “Nunca los he olvidado”. Y en el camino de su vida ha ido perdiendo las pocas pistas que tiene. “Esa es otra cosa, las fotos desde que estoy buscando a mis hijos, la gente me las pedía y yo quedé sin fotos, entregándolas todas (...) En el nombre de Dios, los encontraré, pero sí quiero que me entiendan, la soledad es terrible. Yo le digo a todo el mundo que no maltraten a sus hijos”, añade.