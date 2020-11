Nunca más volvieron a contestar sus mensajes, ni llamadas. La bloquearon de WhatsApp, también de Instagram. Ahí empezó a ponerse “la cosa color de hormiga” y la joven cartagenera comenzó a notar otros detalles de aquella página de Instagram: por ejemplo, “tienen bloqueados los mensajes para que otras personas no comenten sus publicaciones”, detalla la hermana de Samanta. Así no hay forma de saber opiniones y referencias de otros clientes sobre los productos que venden. De haber otras víctimas, nadie podría comentar en la misma página para alertar a otras personas de no caer en la trampa.

Sin respuestas

Samanta y su hermana, al consultar con la cédula de la persona a la que supuestamente le hicieron la consignación, de nombre Jeimy, descubrieron que no tiene cuenta en Bancolombia, es decir que la identificación no coincide con el número de cuenta al que depositaron el dinero. El caso se complica porque quien hizo el pago -el novio de Samanta- está en exterior y eso dificulta el reclamo y la alerta de supuesta estafa ante el banco.

Aunque ya hay una denuncia, la víctima y su familia dicen sentirse de brazos cruzados pues no pueden hacer nada, no saben cuánto tiempo puedan tardarse las autoridades en atender el caso, ni a dónde más acudir. “Lo peor de todo es que la cuenta de Instagram sigue funcionado. No puede ser que sigan estafando, lo que más rabia me dio es que el domingo en la noche publicaron en sus redes la venta de más celulares, dije: no puede ser, me puse a escribirles a unos influencers y, a través de ellos, hicimos la denuncia publica a través de las redes, empecé a denunciar a la página, como yo los etiqueté, me bloquearon, pero sigue funcionado, unas amigas mías ingresaron y verificaron que todavía está abierta. Instagram lo que permite es hacer es un reporte, pero una denuncia como tal no”, menciona.

Sí usted está pensando en comprar por Internet, debe estar alerta y tener en cuenta la reputación del vendedor, cerciorarse de comprar en un sitio verdaderamente confiable, en lo posible no entregar dinero por adelantado, hacer pagos contra-entrega y revisar los comentarios de foristas, para no caer en trampas. Y siempre, acuérdese siempre de desconfiar, cuando todo parezca demasiado bueno para ser real.