Andrea Ortega y las lecciones que debes aprender sobre el perdón

Saque lápiz y papel. Ahora, busque allá, en algún rincón de su memoria, en su niñez, en su juventud, si guarda algún rencor, haga una lista de cuántas veces ha perdonado y cuántas no. Piense bien qué se siente perdonar, reviva ese ‘momento’ y qué se siente no perdonar. El perdón siempre está ahí para no que no vivamos anclados en un mar eterno de resentimientos.

De una depresión

“Es una historia que me encanta contar porque tiene valor sentimental. Comencé a trabajar los temas de felicidad a raíz de una depresión que tuve desde los 17 años. Pasé muchos años de depresión en depresión, hasta los 26”, me cuenta. Y esa depresión surgió de la nada: estudiaba Filosofía en Francia, tenía novio, amigos, una familia feliz, todo. Pasó sin saber por qué: de un momento a otro no quería salir de casa. Llegó a pesar 39 kilos y los médicos atribuyeron sus males a un desorden químico en su organismo. Hasta que “un día encontré la ciencia de la Psicología Positiva y el cambio fue tan grande que lo superé, llevo 11 años de estabilidad. Decidí dedicarme a ello y me fui a la Universidad de Pensilvania, estudié con Martin Seligman, fundador de la Psicología Positiva, y a partir de ahí creé la Fundación Instituto Florecer de Ciencias de la Felicidad y la Asociación Colombiana de Sicología Positiva. Inicié el primer piloto en la Universidad del Sinú sobre un programa de bienestar y pensé que me iba a dedicar toda la vida a aplicar la Psicología Positiva, en el área educativa y en las empresas, pero la vida tiene momentos que a uno lo cambian”, relata.

Ese momento de cambio surgió en un Congreso Mundial de Sicología Positiva, en Canadá, en 2016. “El discurso de clausura estuvo a cargo del cofundador de la Psicología Positiva, Mihalyi Csikszentmihalyi, preguntó a todos que quién realmente estaba trabajando por los grandes problemas del mundo, en ese momento me di cuenta de que lo que yo venía estudiando no era más relevante que el momento histórico que está viviendo Colombia en el tema de la paz. Me sentí llamada a aplicar el enfoque y traerlo a los temas de paz. Lo que nunca se imaginó Csikszentmihalyi (una eminencia mundial en el tema), es que al día siguiente yo le iba a mandar un email, diciendo que por qué no se venía al país a trabajar conmigo. No crea que una persona de 86 años y de esa talla me respondió: ‘Sí, ya voy’. Me costó unos 70 correos y ocho meses convencerlo”, relata y ríe. De ahí nació el programa ‘Ciencia para la Paz’, que es aplicar la Psicología Positiva en los distintos segmentos de la población para facilitar el proceso de paz”, narra. “Por suerte pude hacer la primera fase del proyecto, medir, diagnosticar y evaluar cuál ha sido el impacto psicológico de la violencia en los distintos segmentos”.

“Desarrollamos un software que se llama Proyecto Supervivientes y lo tenemos en línea gratis. Permite a todas las víctimas saber cuál ha sido su impacto psicológico, medimos estrés, ansiedad, depresión. Lo que no imaginé es que el nivel de escolaridad en Colombia no permite que esta herramienta sea la mejor para ayudar a todas las víctimas del conflicto, entonces me pasé al método manual y empecé a realizar encuestas de forma manual”, explica.